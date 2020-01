LEGGI ANCHE

Sembra potersi risolvere al meglio la trattativa che porterebbe Stanislav Lobotka in maglia. Nel frattempo, però, lo slovacco rischia di essere escluso già dal Celta Vigo nel prossimo turno di Liga. «Ho parlato con lui e domani lo farò di nuovo. Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà», ha detto l'allenatore degli spagnoli Oscar García Junyent.La prossima partita contro l'Osasuna può essere molto importante per il. «E per questo avrò bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri», ha continuato. «Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a sé stesso più che alla squadra».