LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le parole rilasciate alla federazione slovacca, Stanislav Lobotka si presenta ai tifosi azzurri direttamente via Instagram. «Quando qualcosa finisce, c’è qualcosa che deve cominciare. Il 2020 è partito come il miglior anno di sempre», ha detto lo slovacco. «È arrivata la mia principessa nella mia vita e ho firmato per una delle migliori squadre al mondo. È un grande passo della mia carriera e ringrazio per averlo fatto».Poi uno sguardo al suo passato. «Ringrazio ilper l’opportunità che mi ha dato in questi anni, grazie a tutte le persone che ho conosciuto in Spagna. Sono onorato di essere un calciatore del Napoli, prometto di fare il mio meglio», ha concluso. Per Lobotka sono anche arrivati i saluti di Hamsik , l'ex Celta Vigo vestirà la