Ha cominciato a circolare in rete nelle ultime ore una foto di Stanislav Lobotka che mette in discussione il suo non proprio elegante punto vita. Dallo scatto, infatti, è messo in risalto lo stato di forma poco eccellente del centrocampista slovacco arrivato a Napoli un anno fa, che ha scaturito qualche battuta di troppo sui social: «A quanto va al chilo?» accompagnato dal ben più noto napoletano «Omm' 'e panza, omm' 'e sustanza» di chi lo "difende" con ironia.

No ma Lobotka non può proprio giocare, è sovrappeso, non è questione di modulo 😅 — #GiuntoliOut 🌊⚽ (@antofns) January 26, 2021

«Lobotka è stato in ritiro ad Agerola o a Mondragone?» chiede qualche tifoso, mentre alti ripensano all'affare di mercato di un anno fa: «Come abbiamo fatto a pagare Lobotka 20 + bonus?». Già da qualche tempo la forma fisica dello slovacco era stata un punto interrogativo dei tifosi del Napoli che avevano evidenziato le sue foto in rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA