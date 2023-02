La regia da... Oscar di un maestro del cinema come Paolo Sorrentino, il suo amore sconfinato per il Napoli, la hit più famosa di Lorella Cuccarini - che la showgirl aveva proposto nella serata Cover dell'ultimo festival di Sanremo - ed il gioco è fatto. Il premio Oscar ha postato sul suo profilo Instagram un frame del video della canzone "La notte vola", rivisitato però in versione stadio («Vola con quanto fiato in gola l'AZZURRO t'innamora, il NAPOLI consola la notte vola, all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino ti prego resta sempre PRIMO»). Il tutto condito da una breve, ma indicativa, didascalia: «Io ha scritto Sorrentino questo capolavoro l'ho cambiato cosi. Cantiamola qui e allo stadio».

Messaggio immediatamente diventato virale con Sorrentino che ha taggato anche Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio e la stessa Lorella Cuccarini. Proprio la showgirl si è detta entusiasta dell'iniziativa del Maestro.

Se l'aspettava?

«È stata una bellissima sorpresa: la classica ciliegina sulla torta dopo l'eco del post Sanremo. Ho ricevuto una valanga di affetto inaspettata. Poi il video del Maestro Sorrentino... Significa che siamo sotto una buon a stella. Anzi di più».

Quanto di più?

«Uno stellone (ride ndr). Il fatto che Sorrentino abbia definito la canzone un capolavoro ha un valore incredibile per me. "La notte vola" è stata un po' il mio cavallo di battaglia, ma sentirlo chiamare capolavoro - da Sorrentino poi - è pazzesco».

E sentirlo al Maradona, invece?

«Per la verità io l'ho già sentita e vissuta la prima volta all'Olimpico. Quando i tifosi della Roma rielaborarono il testo per dedicarlo al tedesco Rudi Voeller».

Stessa cosa fecero i tifosi napoletani ai tempi di Careca e poi con Zola.

«Questa mi mancava. Sono tifosa della Roma e ammetto che avevo ricordi legati all'Olimpico, sponda giallorossa. Ma sono felice del percorso del Napoli. Mi auguro che gli azzurri possano rimanere primi, non dico altro per scaramanzia, ma se continuano così mi pare stia andando tutto per il verso giusto: un po' come auspica Sorrentino, insomma...».

Sa che anche Clementino ha risposto al post di Sorrentino con una improvvisazione rap in dialetto napoletano?

«Lo apprendo adesso e subito andrò a leggerla. Ma è tutto davvero molto bello. Questa è la parte più bella della forza dei social».

Immaginava che la sua canzone sarebbe diventata un cult tra i cori da stadio?

«Nasceva come una sigla televisiva, ma ho capito subito che aveva una vita molto diversa dalla matrice per cui era stata pensata. Da una parte non penseresti mai che una tua canzone possa essere cantata da tantissime persone. Lo stesso pezzo utilizzato da altri club e da altri tifosi. Una forza che va al di là delle tifoserie, che ha una grandissima energia».

Verrà a sentirla in tribuna a Napoli?

«Perché no? Sarebbe un vero piacere. Magari in un'occasione speciale per il Napoli... Magari una festa condivisa anche per la Roma. Al Napoli auguro lo scudetto. Spero al tempo stesso che i giallorossi mantengano un posto per la prossima Champions League. E poi mi farebbe molto piacere anche per Luciano Spalletti che è un ex».