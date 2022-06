Insigne sbarca a Toronto, accolto con tutti gli onori: «The magnificent»

Il 24. E se non oggi, quando? Lorenzo Insigne sbarcherà questa notte a Toronto per iniziare quella che a tutti gli effetti sarà la sua carriera 2.0. Ad aspettarlo, però, non solo la Mls, un contratto faraonico e una vita sostanzialmente tutta diversa, ma anche una città intera che già sogna in grande.



A Toronto non si parla d’altro da settimane. Forse da mesi. Perché dopo l’annuncio dello scorso gennaio è iniziato un countdown che si interromperà soltanto nella giornata di oggi. Sul sito del club canadese, infatti, ha campeggiato negli ultimi giorni un maxi orologio che scandiva il tempo: quanto mancava all’arrivo di Insigne. O meglio, all’arrivo del Magnifico, perché a Toronto lo chiamano già così: «The Magnificent». E lo stesso Insigne non ci metterà poi troppo a capirlo visto che la città è tappezzata di manifesti con la scritta «Magnificent is coming» (Il magnifico sta arrivando). Insomma, un’attesa davvero incredibile per una squadra che spera anche di risollevarsi in classifica grazie al contributo del napoletano. Non se la passa bene il Toronto, che vivacchia sul fondo della classifica passando dal terz’ultimo al quart’ultimo posto senza particolari fortune. Ecco, il trend dovrà cambiarlo proprio lui. Nei piani dell’allenatore Bob Bradley (papà di quel Bradley che giocò in serie A con il Chievo nella stagione 2011-12) Insigne sarà il punto fermo dell’attacco e prenderà il posto fin qui ricoperto da Jayden Nelson, diciannovenne canadese che in questa stagione si è limitato a un gol e un assist.

A spingere Lorenzo, poi, ci penserà anche la colonia napoletana che già freme all’idea di incontrare il nuovo idolo. Il covo dei tifosi azzurri a Toronto è il bar «Gatto nero» di Michele Raviele, avellinese di origini ma canadese di nascita. «Ci troviamo sempre qui per vedere le partite del Napoli e non ci sembra vero di poter assistere alle giocate di Insigne nello stadio che è a due passi da casa nostra», racconta decisamente emozionato per l’arrivo di Insigne in città. «Lorenzo non solo sarà la star del Toronto, ma farà salire di livello tutto il campionato americano: ne avevamo un gran bisogno. Era impensabile poter contare su un giocatore con le sue qualità. E poi dal Napoli al Toronto: è un sogno che si avvera per noi», aggiunge Michele. Accanto a lui, altrettanto emozionato, c’è Carmine Posillipo, anche lui originario di Napoli ma canadese oramai da generazioni. «Sono tifoso di Napoli e Toronto e adesso, con l’arrivo del Magnifico, avrò un motivo in più per non perdere nemmeno una sua partita allo stadio». Carmine è ospite fisso nell’impianto di Toronto e infatti insieme ai suoi amici sta già organizzando un comitato di accoglienza per Insigne all’aeroporto prima e allo stadio poi. «Stiamo aspettando con trepidazione dal club le informazioni circa la presentazione ufficiale. Ci hanno solo detto che sarà qualcosa di unico, di straordinario. Non vediamo l’ora».

Ovviamente le idee non mancano nemmeno a Michele e Carmine. «Aspettiamo con ansia il suo primo gol con il tiro a giro per poter inventare un nuovo slogan tutto americano, tutto per lui. Lorenzo ha un compito importante, perché con le sue giocate dovrà risollevare le sorti del Toronto. Tutti si aspettando tanto da lui. Le magliette con il numero 24 non sono ancora in vendita, ma siamo sicuri che non appena lo saranno andranno sold out. Una cosa è certa: alla sua prima partita, indosserò la tuta del Napoli», promette Carmine, al quale già brillano gli occhi.