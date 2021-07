Insigne cuore d'oro: ecco il video per il suo baby tifoso speciale

Ancora in vacanza, ma sempre dalla parte dei suoi tifosi. Lorenzo Insigne fa ancora il giro dei social con un video messaggio per un baby tifoso speciale. «Ciao Federico, ho ricevuto il tuo video e so che sei mio grande tifoso. Volevo ringraziarti e mandarti un forte abbraccio. Appena possibile, ci vediamo!» le parole del capitano del Napoli. Non si è fatta attendere la risposta di Federico: «Grazie per il video, vorrei venire a vedere una tua partita, sei il mio giocatore preferito».