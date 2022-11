Il lotto sorride al Napoli con i numeri di Kvaratskhelia, Osimhen e Kim

Una simpatica curiosità spunta agli occhi di tanti tifosi azzurri. In occasione dell'estrazione dello scorso due novembre - un giorno sempre particolare per i napoletani vista la ricorrenza della commemorazione dei defunti - sulla ruota di Napoli sono stati estratti tutti numeri che si rifanno alla squadra di Luciano Spalletti: il 68 di Lobotka, il 77 di Kvaratskhelia, il 9 di Osimhen e il 3 di Kim Min-Jae. L'ultimo numero è il 32, non indossato in azzurro ma che riguarda la classifica, visto che sono proprio 32 i punti in graduatoria degli azzurri. Una simpatica coincidenza che ha fatto il giro del web diventando subito virale.