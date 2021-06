Lovato al Napoli, idea low cost per puntellare la difesa azzurra

21 anni compiuti qualche mese fa e secondo anno di fila in Serie A da promosso su ogni campo. Matteo Lovato non è uno di quelli che attraggono riflettori o copertine, il passo dal Padova all'Hellas Verona è stato così rapido qualche mese fa che ha dovuto bruciare le tappe per non perdere il treno. E ora le buone prestazioni, secondo quanto riportato da Sky Sport, lo hanno messo "sulla mappa" delle big del nostro campionato, con Napoli e Atalanta già interessate a lui.

Voleva fare l'attaccante da bambino, poi si è scoperto difensore centrale forte, affidabile, preciso. Difficile trovarni negli ultimi anni, soprattutto della sua età. Juric ha cominciato a pensare in grande per lui quando ha capito che avrebbe perso Kumbulla, un anno fa: l'erede già pronto in casa. Il Padova è stato il suo inizio - tranne una breve esperienza annuale al Genoa - poi il passo a Verona. Ha già vestito la maglia della nazionale Under 21 in quattro occasioni, debuttanto a novembre di un anno fa.

Piace al Napoli, ma non solo: lo segue Gasperini all'Atalanta, ci ha pensato anche Tare per la nuova Lazio di Sarri, il costo del cartellino non è eccessivo, tra i 7 e i 10 milioni di euro. Un investimento sicuro per un 21enne che ha già in carriera due campionati di Serie A collezionando nell'ultima stagione 24 presenze, di cui quattordici dal primo minuto. Se le concorrenti non mancano, il Napoli può sfruttare il feeling di mercato con il Verona, lo stesso che ha portato all'acquisto di Rrahmani un anno fa e che è stato alimentato negli ultimi mesi per Zaccagni.