Lozano, tutti pazzi per il Chucky: anche il Siviglia pronto all'offerta

Alla lista di pretendenti per Hirving Lozano sembra iscriversi ora anche il Siviglia di Monchi. La squadra andalusa, secondo quanto riportato da Fichajes, ha bisogno di rinforzi offensivi e ha individuato nell'esterno offensivo messicano uno di quei profili ideali che potrebbe fare al caso della rosa del prossimo anno, impegnata molto probabilmente in Champions League.

Secondo quanto si apprende in Spagna, il club potrebbe fare leva su due fattori: innanzitutto la nuova guida tecnica che arriverà a Napoli per sostituire Gattuso - l'allenatore con cui Lozano è esploso al Napoli quest'anno dopo una prima stagione non esaltante -, poi anche la voglia di giocare in Liga del Chucky, che non ha mai disdegnato un futuro in Spagna per la sua carriera.