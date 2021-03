Lozano nel radar dell'Atletico: il Chucky piace a Diego Simeone

In vista del prossimo mercato estivo, si sono già attivati i radar dell'Atletico Madrid per Hirving Lozano, il messicano arrivato due anni fa a Napoli e protagonista in positivo quest'anno con la maglia azzurra dopo un primo anno molto deludente.

Secondo quanto riportato in Spagna da La Razon, l'Atletico di Simeone segue il messicano con molto interesse e sarebbe disposto a uno sforzo economico importante per portarlo nella capitale spagnola. L'allenatore argentino segue Lozano già dai tempi del PSV e ora vorrebbe strapparlo al Napoli. L'alternativa per gli spagnoli sarebbe Florian Thauvin, pronto a liberarsi a costo zero dal Marsiglia a fine stagione.

