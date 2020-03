LEGGI ANCHE

Non sarà facile strapparlo alvisto il prezzo pagato dagli azzurri in estate per prelevarlo dall'Eredivisie, ma le prestazioni di Hirving Lozano potrebbero portare il messicano lontano dall'azzurro già a fine stagione. Se conl'esterno non aveva convinto gli scettici, con la gestione Gattuso non ha avuto mai vere opportunità di mettersi in mostra in campo.Secondo quanto riportato dal Daily Star, Ancelotti continuerebbe a seguirlo anche in Premier League dopo averlo portato a napoli qualche mese fa. E la presenza di Marcel Brands, che conosce molto benedai tempi del, nello staff dell'Everton non fa altro che aumentare le possibilità di contatti concreti tra qualche mese.