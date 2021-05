Lozano, la chiamata di Ancelotti: il Chucky è nei piani dell'Everton

Il progetto Ancelotti a Liverpool è pronto a spiccare il volo. Dopo la prima stagione completa sulla panchina dei Toffees, l'ex allenatore di Milan, Real Madrid e Napoli ora vuole premere il piede sull'acceleratore e avvicinare ancora di più i piani alti della Premier League. Per farlo, servirà un mercato da protagonista e, secondo quanto riportato in Messico, una mossa potrebbe riguardare anche il Napoli.

Hirving Lozano, infatti, è ancora nei piani di Carletto, soprattutto se il Napoli dovesse decidere di metterlo sul mercato in estate. Il Chucky è stato autore di una prima parte di stagione molto positiva, ma non segna in campionato da cinque mesi e nelle gerarchie sembra essere stato superato da Politano. Lo stipendio da oltre 4 milioni annui, poi, spaventa il club che vorrebbe tagliere il monte ingaggi il prossimo anno. L'altro colpo a cui Ancelotti sta pensando riguarda il Kun Aguero: l'argentino si libererà a fine stagione dal City e sarà uno dei free agent più ambiti.