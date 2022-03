Lozano, allarme dal Messico: può saltare la nazionale

Il futuro prossimo di Hirving Lozano è tutto da studiare. Il messicano del Napoli potrebbe tornare in panchina già domenica prossima contro il Milan, dopo essere tornato agli allenamenti con il gruppo di Luciano Spalletti in queste ore, ma l'allenatore toscano e lo staff medico non vogliono rischiare il suo rientro, dopo l'infortunio alla spalla e la mancata operazione per la lussazione subìta.

In Messico, nel frattempo, sale l'attesa per capire le sue condizioni: tra poche settimane, infatti, arriverà la sosta per le nazionali decisiva nella corsa al prossimo Mondiale e Lozano potrebbe essere la grande assenza per i suoi. Il Messico affronterà Stati Uniti, Honduras e El Salvador in pochi giorni per staccare il pass in vista di Qatar 2022, ma potrebbe farlo senza il Chucky, gestito dal Napoli in queste settimane.