Lozano alle Olimpiadi di Tokyo? Il Chucky tra i possibili fuori quota

Il Messico Under 23 ha conquistato nelle scorse ore il suo pass per partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. La nazionale centro americana sarà quindi in Giappone la prossima estate per le Olimpiadi rinviate, inserita in seconda fascia insieme con Germania, Honduras e Spagna.

Il selezionatore della nazionale Jaime Lozano preparerà la lista definitiva di calciatori che potranno far parte della spedizione olimpica nei prossimi mesi e tra i nomi opzionati per i possibili fuori quota (che superano quindi i 23 anni di età) c'è anche quello di Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli potrebbe essere dunque impegnato a Tokyo in estate se il Messico dovesse chiamare; secondo Deportrece, gli altri nomi di attaccanti in lizza sono quelli di Corona e Jimenez, oltre che del noto Carlos Vela che però non è più nel giro della nazionale maggiore.