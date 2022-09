Lozano, gli occhi del Bayern: l'azzurro è sulla lista di Tuchel

Tempi duri in casa Bayern Monaco. Il club tedesco è primo senza problemi nel girone di Champions League ma non va altrettanto bene in Bundesliga, dove la partenza dei campioni in carica è tutta da dimenticare. Proprio per questo nelle ultime ore il fantasma di Thomas Tuchel ha cominciato ad aggirarsi sulla panchina di Julian Nagelsmann, il giovane allenatore scelto non più tardi di un anno fa per guidare i tedeschi.

E dalla Germania fanno sapere che l'ex allenatore del Chelsea, esonerato dai Blues poche settimane fa, sarebbe anche pronto con la sua lista della spesa sul mercato: tra i nomi segnati ci sarebbe quello di Hirving Lozano, esterno del Napoli che in azzurro vive un'altra stagione di alternanza con Spalletti che in quella zona di campo spesso gli preferisce Matteo Politano. Secondo Fox Sports, Lozano piace da tempo a Tuchel che l'avrebbe portato volentieri anche a Londra in queste ultime sessioni di mercato.