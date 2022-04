Napoli, Lozano è il re dei dribbling: solo Traoré meglio di lui in Europa

Non sarà stata la sua miglior stagione in carriera, ma Hirving Lozano può mettere da parte per quest'anno un dato che di certo non passa inosservato. Secondo l'ultimo studio di Espn, infatti, l'esterno azzurro del Napoli è il secondo miglior dribblatore d'Europa in questa stagione, considerando i cinque maggiori campionati europei. Le giocate del Chucky hanno un'efficacia del 70,7% nell'uno contro uno con gli avversari. In Europa, meglio di Lozano fa solo Adama Traoré, esterno del Barcellona che arriva fino al 75,8%. Un'arma in più per il Napoli in questo finale di campionato?

