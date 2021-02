Dopo la giornata di pausa domenicale il Napoli torna in campo. Brutte notizie dall’infermeria azzurra dopo il match contro la Juventus: come riportato dal sito ufficiale del club, si ferma anche Hirving Lozano, il messicano che sabato sera era rimasto in campo nonostante i problemi fisici. Per lui una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro che lo terrà fuori una ventina di giorni.

Problemi anche per David Ospina, che aveva alzato bandiera bianca prima dell’inizio del match. Per il portiere colombiano distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra, resterà fuori una decina di giorni.

