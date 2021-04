Lozano ritrova il gol e il sorriso: pronto agli straordinari con il Napoli

Lozano torna carico più che mai dalla parentesi in nazionale con il Messico: il Chucky ha realizzato di testa, all'ultimo minuto, il gol vincente nell'amichevole contro Costa Rica di martedì sera a Vienna.

L'attaccante messicano potrà rappresentare l'arma in più in attacco per Gattuso in questa volata Champions League. Dopo l'infortunio muscolare accusato nel match vinto al Maradona contro la Juve è tornato negli ultimi venti minuti della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati