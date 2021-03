Lozano convocato dal Messico nonostante l'infortunio muscolare

Il Tata Martino ha svelato in queste ore i 26 convocati per le gare amichevoli che il Messico giocherà in Europa a fine marzo. Tra questi, presente anche Hirving Lozano, l'attaccante del Napoli che però manca in azzurro da diverse settimane a causa dell'infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box anche nell'ultima gara della squadra di Gattuso contro il Milan a San Siro.

L'ex PSV è stato inserito tra i convocati messicani e risponderà presente alla convocazione il prossimo 22 marzo, dopo l'impegno del Napoli contro la Roma che potrà vederlo nuovamente tra i calciatori a disposizione. Ci sarà attenzione sulle condizioni fisiche di Lozano, che però logisticamente non dovrà affrontare viaggi impegnativi: il Messico, infatti, affronterà Galles e Costa Rica prima nel Regno Unito e poi in Austria.

