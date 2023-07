Lozano, derby in Turchia. L'ex compagno: «Voglio riportarlo in Messico»

Continuano i rumors per Hirving Lozano, protagonista anche ieri dell'allenamento nel ritiro di Dimaro. Prima gli applausi dei suoi tifosi, poi il colloquio fitto con Aurelio De Laurentiis: rinnovo o partenza, non sembra esserci altra strada. E secondo i media turchi, il derby Galatasaray-Fenerbahce potrebbe far piacere al Napoli: le due big di Turchia avrebbero anche già avanzato una offerta al Napoli, rifiutata nel frattempo, con il calciatore che spera sempre di poter approdare in Spagna o Inghilterra.

Nel frattempo, in Messico si augurano di riavere il Chucky in patria quanto prima. L'ex compagno di club e nazionale Erick Gutierrez è appena arrivato al Chivas di Guadalajara che starebbe pensando anche a Lozano per il mercato: «Lo sento spesso, scherzando gli ho detto di raggiungermi qui nuovamente. Sappiamo che è complicato in questo momento, ma se c'è un calciatore che può convincerlo, quello sono io» le parole del messicano.