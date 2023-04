Lozano e Di Lorenzo in vacanza a Capri

Questa volta sono riusciti a sfuggire alla caccia dei tifosi i due giocatori azzurri, il Capitano Giovanni Di Lorenzo e l’attaccante messicano Hirving Lozano che hanno scelto Capri per la vacanza del 25 aprile. Solo qualche tifoso più accanito e testardo è riuscito a strappare qualche selfie con il capitano del Napoli.

I due compagni di squadra ed amici nella vita con moglie e figli hanno varcato in momenti diversi l’ingresso del Grand Hotel Quisisana per svanire nella hall dello storico hotel caprese. L’albergo a cinque stelle lusso e buen retiro dei giocatori del Napoli, specie nel day after delle partite importanti. L’isola azzurra è diventata la meta preferita dei divi del calcio, anche se i calciatori del Napoli restano i più assidui frequentatori.

Dopo il blitz a sorpresa di Osimehn e dopo la grandissima partita contro la Juventus, è stata la volta di Giovanni Di Lorenzo e Hirving Lozano con a seguito moglie e figli.

A vigilare sulla loro privacy sin dal loro arrivo è lo staff del Grand Hotel Quisisana, che già è entrato in azione per allontanare i curiosi. Look molto sportivo per Lozano che si nascondeva sotto il cappellino con larga visiera e look sportivo anche per il capitano azzurro Di Lorenzo con pantalone e giacca di jeans con sneakers per passeggiare lungo le strade pedonali dell’isola.