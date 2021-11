Lozano nel Dia de los Muertos: il messaggio ai messicani azzurri

Una festa sentita, soprattutto in Messico. Il Dia de los muertos - l'equivalente del giorno dei "morti" celebrato in Italia - è per i messicani un appuntamento da vivere con partecipazione. «Vi auguro di trascorrere questo giorno con serenità e in famiglia» il messaggio del Chucky Lozano, l'azzurro che dall'account ufficiale Twitter in spagnolo ha voluto mandare un messaggio ai suoi connazionali.

