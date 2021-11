Lozano, disavventura in aereo: il messicano in ritardo in nazionale

Una giornata vissuta tra gli aerei per Hirving Lozano, che non è arrivato puntuale all'appuntamento con la sua nazionale. Il calciatore azzurro è arrivato in ritiro solo poche ore fa, dopo una disaventura aerea: il suo volo, infatti, è stato ritardato a causa di una intensa foschia che ha tenuto a terra sia lui che l'altro messicano Edson Álvarez, in arrivo come lui dall'Europa.

Hirving Lozano y Edson Álvarez ya están concentrados con @miseleccionmx después del complicado día en cuanto a vuelos y traslados 😰



🎥 @AnaCatyHdz pic.twitter.com/cBvrbFytgB — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 10, 2021