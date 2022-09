Lozano tra Premier e Bundesliga: è sul taccuino di quattro squadre

Quattro squadre per il futuro, un futuro lontano dall'azzurro. Hirving Lozano già pensa al domani, un domani che non fa più rima con il Napoli: secondo quanto riportato da Liverpool Echo, infatti, l'Everton si sarebbe interessato al messicano negli ultimi mesi consapevole di poter far leva sulla sua voglia di andare via da Napoli e grazie anche al canale di mercato privilegiato con gli azzurri, che già in passato aveva fatto arrivare a Liverpool il centrocampista Allan.

Lozano, si legge, ha anche altre opzioni sulla lista del suo futuro: in Premier League ci pensa anche il Manchester United, poi ci sono Bayern Monaco e Lipsia che resteranno alla finestra per il futuro. Il messicano è arrivato a Napoli nell'estate del 2019 dal Psv per una cifra superiore ai 40 milioni di euro.