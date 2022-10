Lozano, sirene in Premier League: assalto al Chucky già a gennaio?

Due squadre di Premier League guardano con interesse a Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'esterno azzurro è seguito con attenzione in queste settimane sia dal Manchester United di Ten Hag che dal Liverpool di Klopp - che ha anche incrociato in Champions League con il Napoli -, con entrambi i club che lo guarderanno da vicino anche in occasione del prossimo Monziale in Qatar.

Lozano sarà protagonista proprio in Qatar con la maglia del suo Messico, ma soprattutto ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024, fattore che fa drizzare le antenne a tanti club in vista della prossima estate. Non è escluso che le pretendenti inglesi possano farsi avanti con il suo entourage - cambiato dopo la scomparsa dell'ex agente Raiola - già dopo il Mondiale di dicembre.