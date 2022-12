Lozano, la delusione Mondiale smaltita tra i cavalli in Messico

La vittoria inutile contro l'Arabia Saudita e l'eliminazione dal Mondiale sono una ferita ancora aperta per Hirving Lozano, il messicano che è scappato dal Qatar dopo l'uscita della sua nazionale e ha fatto ritorno in patria per il periodo di riposo concesso anche dal club nella notte subito dopo l'ultima partita. L'esterno del Napoli sta vivendo questi giorni in Messico con la famiglia, ieri intrattenendosi in un maneggio per ritrovare serenità e concentrazione prima di ritrovare la squadra di Spalletti.