Lozano, dove va? Quattro club della Premier League pronti all'offerta

L'idea di scambio con il Villarreal non è campata in aria - al Napoli piace tanto Yeremy Pino del sottomarino giallo - ma il destino di Hirving Lozano potrebbe anche essere in Premier League.

Secondo il portale specializzato 90 minuto, infatti, sono quattro i club inglesi che stanno seguendo da vicino il messicano per un'offerta la prossima estate, quando al suo contratto con il Napoli avrà solo un anno ancora: Arsenal e Chelsea, ma anche Newcastle e Everton, club non di prima fascia ma che potrebbero garantire al Chucky un ingaggio più alto di quello percepito attualmente.