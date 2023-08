Lozano, dove va? Il Psv offre 10 milioni più bonus

Quattro anni più tardi Hirving Lozano può fare marcia indietro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per il messicano del Napoli è arrivata una offerta dal Psv, la squadra che l'aveva venduto agli azzurri nel 2019.

Dieci milioni di euro per riportare il Chucky in Olanda. Il Napoli proverà a strappare ancora qualche milione, ma i margini di manovra sono ridotti per il calciatore che è in scadenza tra un anno. In caso di partenza, il club si lancerà nuovamente sul mercato per un sostituto in attacco.