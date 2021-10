Lozano trascina il Messico con gol: Ospina e la Colombia, 0-0 Brasile

Notte da protagonisti per i due napoletani Hirving Lozano e David Ospina. L'attaccante messicano, titolare e sostituito solo nel finale, è stato mattatore del match contro Honduras, trascinando la sua nazionale e mettendo anche la firma nel match con la rete del 3-0 finale: «Grazie ai nostri tifosi per l'appoggio e continuiamo così» le parole dell'azzurro dopo i tre punti che portano il Messico in testa al proprio girone, complice anche la contemporanea sconfitta degli Usa.

Non vince, ma porta a casa un punto fondamentale invece David Ospina: la Colombia frena l'avanzata della corazzata Brasile, fin qui a punteggio pieno. Grande partita per il portiere del Napoli, votato come migliore dei suoi al termine dei 90’ giocati da protagonista e con la fascia al braccio della nazionale cafetera; la Colombia resta al quinto posto del maxi girone sudamericano di qualificazione al Mondiale.