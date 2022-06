Lozano fa il leader in nazionale: «Il Chicharito è il benvenuto»

Parla da leader Hirving Lozano, e lo fa quasi da capitano del suo Messico. «Saremo pronti al Mondiale, ci arriveremo nel migliore dei modi» ha promesso l'attaccante del Napoli ai suoi connazionali. In Messico, però, tiene banco anche la "questione" Hernandez con il Chicharito che spera di essere al Mondiale.

Lozano gli ha aperto le porte. «Quando sono arrivato in nazionale è stato importante lui per me, sarebbe accolto a braccia aperte se tornasse» ha detto il Chucky ai microfoni di TUDN «Gli vogliamo tutti bene ma la scelta non spettera a me» ha aggiunto. Il Chicharito manca in nazionale dal 2019.