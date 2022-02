Lozano miglior giocatore 2021: che sfida a Pulisic e McKennie

Hirving Lozano è stato inserito nella lista di nominations per eleggere il Miglior giocatore 2021 per la Concacaf - Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi -. Il messicano del Napoli rientra nella lista di sei calciatori che possono essere votati dai tifosi nei prossimi giorni: con lui, in lista anche lo juventino Weston McKennie e poi Pulisic, Michail Antonio, Jonathan David e Alphonso Davies.