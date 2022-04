Napoli, Lozano battuto da Davies: è canadese il giocatore dell'anno

Non ce l'ha fatta Hirving Lozano a portarsi a casa il titolo di Giocatore dell'anno per la Concacaf, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi. Il messicano azzurro e l'altro italiano Weston McKennie della Juventus sono stati battuti da Alphonso Davies, l'esterno canadese del Bayern Monaco che sarà ai Mondiali con la sua nazionale il prossimo novembre.