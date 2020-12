Natale in infermeria. Sembra il titolo perfetto per un nuovo Cinepanettone firmato De Laurentiis, perché dopo gli ultimi infortuni, il Napoli di questo inizio di stagione si conferma davvero molto sfortunato.

Mercoledì scorso a San Siro contro l’Inter la caviglia di Mertens era andata ko, mentre ieri sera all’Olimpico di Roma è stato il turno di Lozano. Il messicano, al quale è stato subito diagnosticato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, è stato portato a Villa Stuart per gli esami strumentali che non hanno evidenziato per fortuna alcuna frattura. In ogni caso, però, il messicano salterà la gara di mercoledì contro il Torino.

Ennesimo stop per un attaccante del Napoli, che si conferma particolarmente fragile nel reparto offensivo. Come Mertens e Lozano, infatti, anche Osimhen è ai box per un problema di natura fisica. Il nigeriano, infatti, si è infortunato alla spalla durante l’ultima apparizione con la maglia della sua nazionale a novembre e da quel momento non è più tornato a disposizione di Gattuso. Problemi alla spalla per Osimhen, che è volato in Belgio per sottoporsi a controlli più approfonditi e a nuovi cicli di terapie. A dimostrazione del fatto che l’attacco è stato il reparto fin qui più colpito dagli infortuni, va ricordato anche lo stop di Insigne che a inizio campionato è stato fermo per un problema muscolare.

Ma non è solo in avanti che il Napoli ha avuto problemi di natura fisica. Ospina, ad esempio, ha dovuto saltare tre partite per un problema alla schiena, non del tutto differente dall’ultimo stop di Llorente (nemmeno in panchina ieri sera per lombalgia). Fastidi muscolari, invece, per Koulibaly, costretto al cambio contro la Lazio per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra, la sua presenza contro il Torino mercoledì sera è in forte dubbio. Ancora diverso, poi, il caso di Elmas, Zielinski, Rrahmani e Hysaj, tutti fermati nel corso della stagione dopo essere risultati postivi al Covid.

