Lozano, infortunio in Messico: il Chucky finisce in ospedale

Un'ora di gioco, poi il brutto scontro con un avversario e la corsa in ospedale. Hirving Lozano finisce ancora ko in nazionale: l'esterno del Napoli era in campo nel match tra Messico e Panama valido per le qualificazioni Mondiali Qatar 2022 ma ha dovuto alzare bandiera bianca al 66’ per una brutta caduta e un colpo al braccio che l'ha messo fuori dai giochi.

CHUCKY LESIONADO Y PARECE GRAVE

Así se fue Hirving Lozano en camilla.

La mano derecha va muy afectada.



📽️ @ELFrancoDeLFuT #LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/IxKzN6oQX6 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 3, 2022

L'esterno offensivo del Napoli ha avuto la peggio dopo lo scontro con Michael Murillo, terzino della squadra panamense. Per il Chucky, subito soccorsi in campo e poi la corsa all'ospedale più vicino dove sta svolgendo ora i primi controlli al braccio che avrebbero evidenziato una lussazione al braccio. Il Messico ha vinto il match contro Panama grazie al rigore di Raul Jimenez all'80’, che porta la nazionale del Tata Martino a +4 sulle inseguitrici.