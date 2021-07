Lozano, infortunio con il Messico: colpito al volto, finisce in ospedale

Una notte da dimenticare per il Messico e per Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli, impegnato con la sua nazionale nel match d'esordio della Gold Cup, è stato vittima di un brutto infortunio in apertura di match contro Trinidad & Tobago finito 0-0.

Terrible choque de Hirving Lozano durante el partido entre México 🇲🇽 y Trinidad y Tobago 🇹🇹. Salio en camilla y con cuello ortopédico. pic.twitter.com/gFdQLcP27f — Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) July 11, 2021

In una delle sue incursioni offensive in area avversaria, Lozano è caduto impattando violentemente con il volto contro il portiere avversario. Dopo qualche secondo al suolo, l'azzurro è stato trasportato all'ospedale di Dallas. Il Messico ha assicurato sulle sue condizioni, è cosciente e stabile, ma nelle prossime ore dovranno essere effettuati nuovi accertamenti.