Lozano, il Los Angeles insiste: vogliono il Chucky in Mls

Il Los Angeles FC punta forte su Hirving Lozano: secondo quanto riportato da Fox Sports in queste ore, il club della California sarebbe in trattativa con il messicano del Napoli, il rinforzo individuato questa estate per arricchire le soluzioni offensive a disposizione. Il Chucky ha il contratto in scadenza con il Napoli, si sta allenando a Dimaro in questi giorni con la squadra di Garcia ma potrebbe essere la prossima stella della Major League Soccer accettando l'offerta della squadra del suo connazionale Carlos Vela.

¡CHUCKY PODRÍA LLEGAR A LA MLS! 🚨@FerCevallosF tiene información importante



LAFC y Chucky ya tienen pláticas muy avanzadas, Vela podría no seguir y el mexicano es opción. #LUP pic.twitter.com/8z6XOXuXNl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 17, 2023