Lozano, accuse dal Messico: «Un compagno non lo sopporta»

L'accusa social arriva direttamente dal Messico: un calciatore del Napoli non sopporterebbe Hirving Lozano, tanto da arrivare a non passargli nemmeno il pallone quando sono in campo insieme. Il calciatore in questione è Mario Rui: secondo i media messicani, il terzino portoghese del Napoli non andrebbe d'accordo con Lozano in campo e fuori, con difficoltà quando si tratta di giocare sullo stesso lato.

#SerieAxESPN Lo de Mario Rui con Lozano no solo ha ocurrido hoy, esto pasa desde que llegó al Napoli, solo que no es habitual porque casi no ponen al Chucky por izquierda, pero esto ha sido siempre así. — Onaflume (@onaflume) October 31, 2021

Contro la Salernitana, domenica sera, i due si sono ritrovati a sinistra, con Lozano chiamato a sostituire l'abituale Insigne da quel lato. Diversi utenti della rete hanno notato una certa freddezza tra i due con Mario Rui che non serviva il compagno e aveva spesso da ridire per la fare di copertura del messicano.