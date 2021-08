Napoli, Lozano e Mertens in ritiro: il primo contatto con Spalletti

Inviato a Castel di Sangro

Ecco Lozano e Mertens, sorridenti all'arrivo in ritiro in Abruzzo. Due attaccanti che saranno molto importanti per Spalletti appena potranno essere impiegati in campionato. L'attaccante messicano e quello belga hanno hanno effettuato in mattinata le visite mediche di inizio stagione presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno sotto la supervisione della dottoressa Nunzia Cerrone, medico sociale della...

