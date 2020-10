Dopo aver detto no, la scorsa domenica, a causa delle indicazioni dell'Asl per i due casi di positività all'interno del gruppo Napoli, ora Hirving Lozano torna a essere desiderio della sua nazionale: il Messico, infatti, proverà a convocare l'esterno azzurro per aggregarlo al gruppo del Tata Martino almeno in vista della gara contro l'Algeria del 13 ottobre prossimo in Olanda.

La richiesta della federazione messicana sarà inviata al Napoli in queste ore e partirà dai tre tamponi negativi di Lozano nell'ultima settimana, dopo le positività di Zielinski e Elmas. Si attende quindi anche una risposta azzurra che però, stando alle ultime indicazioni sanitarie ricevute, difficilmente potrà essere positiva. Il Chucky ha già saltato la sfida amichevole vinta contro l'Olanda del 7 ottobre scorso.

