Lozano in panchina per infortunio: «Al Mondiale faremo bene»

Hirving Lozano torna in nazionale. I problemi fisici in azzurro sembrano essere superati, come conferma il Chucky: «Ho avuto un problema fisico nelle ultime settimane e per questo non ho giocato troppo con il Napoli, ma ora mi sento bene e posso dare il meglio in nazionale» ha spiegato il messicano, intervenuto al Media Day della nazionale del Tata Martino prima delle amichevoli con Colombia e Perù che giocheranno negli Stati Uniti.

«Questa squadra ha tanti leader, se io lo sono mi fa piacere e spero di dimostrarlo ancora di più in campo» ha continuato Lozano. «Credo che faremo molto bene nei prossimi mesi, ma dobbiamo dare tutti noi qualcosa in più quando scendiamo in campo anche perché al Mondiale ci saranno tanti debuttanti tra noi. Critiche? Ogni ct della nazionale ci è abituato e dobbiamo abituarci anche noi».