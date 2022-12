Lozano, fuga dal Qatar: «È un colpo durissimo»

«Non so cosa succederà adesso, sta alla Federazione decidere il futuro». È Hirving Lozano inconsolabile quello apparso ai microfoni dei media messicani dopo la vittoria inutile di ieri sera al Mondiale contro l'Arabia Saudita. Il Messico è eliminato dal torneo e il Chucky del Napoli è stato il primo calciatore a fare le valigie nella notte lasciando il Qatar, secondo quanto riportato da Tudn.

«Potevamo fare di più in questo Mondiale ma così va il calcio. Ringrazio tutti: la mia famiglia ma anche i tifosi che ci hanno seguito sempre. Chiediamo scusa per questa eliminazione, è un colpo duro da sopportare. Ho provato a dare il massimo ogni minuto in campo ma non è bastato», le parole di Lozano.