Lozano, l'orgoglio del Messico: «Con lui in campo siamo migliori»

«Lozano ha superato ogni problema fisico, si è allenato con noi come il resto della squadra». Il Tata Martino torna a parlare di Hirving Lozano, il messicano che, dopo lo spaventoso infortunio dello scorso agosto in Gold Cup e l'avvio sprint con il Napoli di Spalletti, torna a vestire la maglia della nazionale.

«Con lui siamo più forti» - ha continuato il selezionatore messicano - «Ogni commissario tecnico è contento di avere a disposizione tutti quelli che convoca. Lozano, come Manuel Corona e Raúl Jiménez, è un calciatore importante che ci rappresenta in Europa. Insieme in campo hanno condiviso poco, ma ci daranno una mano». La nazionale dell'esterno azzurro esordirà nella notte italiana contro il Canada per le qualificazioni mondiali.