Lozano assalito dai tifosi in Messico: il Chucky torna con la sua nazionale

È arrivato in queste ore a Città del Messico Hirving Lozano, l'attaccante del Napoli che ha lasciato l'Italia per raggiungere la Nazionale di Martino per due impegni in vista del Mondiale. All'arrivo in aeroporto, l'esterno azzurro è stato assalito dai suoi tifosi che lo aspettavano in aeroporto: selfie, foto e autografi sulle maglie del Napoli arrivate sino in Messico, la grande attesa dopo l'infortunio dello scorso agosto che aveva messo in pericolo, proprio in nazionale, la carriera del Chucky.

Hirving Lozano ya está en CDMX para reportar con @miseleccionmx 🇲🇽



Chucky vuelve tras el golpe en Copa Oro. pic.twitter.com/0JNM89nlh4 — VILLA VILLA (@OmarVV9) October 5, 2021