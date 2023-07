Lozano, c'è anche la Mls: ci pensa il Los Angeles FC

Non solo Europa, Arabia Saudita e Messico. Hirving Lozano ora è un obiettivo potenziale anche in America: in Mls ci pensa il Los Angeles FC, squadra della California che tra le sue fila ha anche già Carlos Vela, altro messicano diventato un punto di riferimento per tutti i tifosi della Major League.

Secondo alcuni rumors americani, il Chucky del Napoli sarebbe diventato un'idea di mercato per LA dopo le parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro del messicano. Idea non smentita, ma anzi avvalorata da Marco Garcés, direttore sportivo del club della Mls che in una intervista delle scorse ore ha scherzato sulla trattativa, di fatto confermando l'interesse per il calciatore del Napoli. Ostacolo alla trattativa potrebbe essere però l'ingaggio del calciatore, che in azzurro guadagna 4,5 milioni di euro a stagione.