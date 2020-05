LEGGI ANCHE

L'emergenzacostringe tutti in casa ma non evita i colloqui telefonici. Gli stessi che negli ultimi giorni hanno messo in contatto il direttore sportivoe il Napoli . L'ex dirigente della Roma, oggi al Siviglia, avrebbe chiesto informazioni al club azzurro riguardo, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, per provare a portare il messicano in Andalusia la prossima stagione.La risposta del club sarebbe stata chiara: almenoper il via libera e per la cessione digià la prossima estate. L'esterno messicano era arrivato aa inizio stagione, ma un'annata sfortunata e piena di problemi non ne hanno di certo esaltato le qualità. Il cambio in panchina da Ancelotti a, poi, ha fatto il resto, ma le volontà delnon sembrano compatibili con le possibilità economiche del club spagnolo.