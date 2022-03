Lozano in Nazionale dopo il ko: tre gare in appena sei giorni

Dopo il brutto infortunio contro Panama di gennaio, Hirving Lozano torna in nazionale. Il messicano del Napoli è stato convocato da Martino per le prossime gare in programma, ben tre in cui la nazionale messicana si giocherà l'accesso al Mondiale. Le sfidanti saranno Stati Uniti, Honduras e El Salvador, in appena sei giorni. L'obiettivo per Lozano e compagni sarà conservare il terzo posto in classifica nel girone di qualificazione per poter strappare il biglietto in vista di Qatar 2022.

