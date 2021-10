Lozano e la paura di morire: «Ora facciamo la storia a Napoli»

«Molti medici, dopo l’infortunio, mi hanno detto che avrei potuto perdere anche la vita». Queste le parole di Hirving Lozano in una intervista con Espn in cui torna a raccontare l'incidente estivo con la nazionale. «Sono state parole dure da accettare, pensi subito ai tuoi figli, a tua moglie, a quello che ti circonda. È stato un brutto infortunio ma grazie a Dio ne sono uscito quasi indenne. Avrei potuto perdere un occhio vista la ferita, ho avuto paura ma la vicinanza della famiglia mi ha aiutato».

Il Chucky è stato nuovamente convocato dalla nazionale messicana e tornerà a difendere il suo Paese. «Sarà il Ct Martino a decidere cosa succederà ora in nazionale, chi andrà in campo e chi no, ma ci sono tanti giocatori forti tra i convocati» ha continuato Lozano. Che nel frattempo è partito al massimo con Spalletti e il club: «Abbiamo cominciato al meglio, questo Napoli ha grandi calciatori e grandi professionisti in squadra. Speriamo di riuscire a centrare tutti gli obiettivi che abbiamo in mente: è una nuova stagione quella appena cominciata, abbiamo l’opportunità di scrivere una pagina importante di storia del club».