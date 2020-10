È il momento del riscatto, quello in cui potersi togliere più di un sassolino dalle scarpe. Hirving Lozano si prende il Napoli e lo fa a suon di gol: 4 quelli segnati nelle prime tre uscite stagionali, due doppiette che hanno contribuito a stendere prima il Genoa e poi l’Atalanta, sempre al San Paolo. Gattuso lo ha rimesso in riga, lui ha lavorato e ora si gode anche la classifica cannonieri che lo vede in alto, davanti a grandi campioni della Serie A.

«Grazie tutta la nostra famiglia napoletana per aver condiviso questa gioia con noi», ha scritto sui social Lady Lozano, la fan numero uno del messicano arrivato in azzurro un anno fa. Ma non è il momento di accontentarsi ora: «Tre punti, adesso continuiamo così» il messaggio.

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA