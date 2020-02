LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:29

Non è sicuramente un momento felice quello di Hirving Lozano al, il messicano arrivato in pompa magna la scorsa estate non è stato utilizzato ancora al meglio dae rischia di diventare un caso diplomatico, ma nel frattempo ile il Napoli sono ancora protagonisti in Messico.Lozano è infatti il volto del nuovo spot commerciale del marchio Pepsi, che da anni insfrutta l'immagine del calciatore azzurro. Nelle immagini dello spot, accompagnate dalla musica del cantautore Sebastian Yatra, il gol segnato dal messicano in Champions contro il Salisburgo al San Paolo.