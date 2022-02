Lozano torna a Napoli: «Ok i primi controlli in Messico»

È in arrivo in queste ore Hirving Lozano, il messicano che è in viaggio verso Napoli dove completerà l'iter di controlli alla spalla dopo l'infortunio subìto contro Panama nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. L'esterno azzurro si rimetterà a disposizione del club per valutare concretamente l'entità di un infortunio che potrebbe tenerlo fuori un mese abbondante.

Dai canali ufficiali, nel frattempo, la Federcalcio messicana fa sapere che l'esterno ha già svolto una parte di visite in patria. «Lozano ha svolto a Città del Messico i primi controlli, i risultati sono stati subito comunicati allo staff medico del Napoli. È in viaggio verso l'Italia» si legge dal report ufficiale della Federazione.